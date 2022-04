Inter, il gioco di squadra fattore in più! Un dato che nessuno può vantare

L’Inter ieri sul campo dello Spezia ha conquistato altri tre punti importanti in ottica lotta scudetto mentre adesso si prepara a sfidare il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (vedi articolo). Intanto il club nerazzurro su Twitter celebra il gioco di squadra con un dato esclusivo in Serie A

GRUPPO – L’Inter dopo la vittoria sul campo della Juventus sembra decisamente essersi ritrovata con altre due vittorie con Verona e Spezia. La forza dell’Inter in questo momento è certamente il gioco di squadra. È proprio questo l’aspetto che celebra il club nerazzurro su Twitter con un dato che può vantare solo il gruppo di Simone Inzaghi: “Danilo D’Ambrosio è il 16° assist-man dell’Inter in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più”.

D’Ambrosio ha infatti fornito l’assist per la rete di Marcelo Brozovic, la prima in campionato per il croato. Tutti uniti e utili alla causa.