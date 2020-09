Da Benevento a Benevento: Inter, tabÃ¹ punizione da sfatare dopo tre anni

Da Benevento a Benevento: Inter, tabù punizione da sfatare dopo tre anni

Photo 192013105

Eccezion fatta per il gol rocambolesco su punizione di Joao Cancelo contro il Cagliari del 3 aprile 2018, l’ultimo gol “pulito” dell’Inter su punizione diretta risale a tre anni fa. Proprio nello stadio del Benevento, dove i nerazzurri saranno ospiti mercoledì sera nel recupero della prima giornata di Serie A. Occasione giusta per sfatare il tabù?

POCO INFALLIBILI – Uno dei punti deboli dell’Inter negli ultimi anni è sicuramente stata l’incapacità di trasformare i calci piazzati diretti a favore. Tolto il gol nato da un tiro-cross su punizione di Joao Cancelo contro il Cagliari nell’aprile del 2018, sono infatti ben tre anni che i nerazzurri non riescono a trasformare una punizione diretta. Fu proprio a Benevento, il primo ottobre 2017, l’ultima volta. Ad andare in rete Marcelo Brozovic. Ed è proprio sullo stesso campo che i nerazzurri, ospiti mercoledì sera, dovranno cercare di sfatare questo tabù.

TIRATORI – Le soluzioni quest’anno per andare in rete da calcio piazzato sono diverse. Oltre a Christian Eriksen, altri specialisti sono Stefano Sensi e soprattutto Aleksandar Kolarov, arrivato nel mercato pre-stagionale. Per l’Inter riuscire a perfezionare anche questo “difetto” potrebbe rivelarsi molto importante, specialmente in quelle classiche partite chiuse, nelle quali il risultato è difficile da sbloccare se non grazie agli episodi. Un altro elemento, dunque, su cui lavorare per proseguire su quel percorso di crescita intrapreso dalla squadra nelle ultime stagioni.