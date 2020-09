Skriniar, Tottenham pressing ma Inter non svende. Alternativa pronta – Sky

Condividi questo articolo

Milan Skriniar Atalanta-Inter

Secondo quanto riporta Riccardo Re – giornalista sportivo di “Sky Sport” – il Tottenham continua con il pressing su Milan Skriniar. L’Inter non è però disposta a fare sconti per il giocatore. Intanto si sonda l’alternativa in caso di partenza dello slovacco: in pole position resta sempre Chris Smalling del Manchester United.

LAVORI IN CORSO – Continua il pressing del Tottenham su Milan Skriniar. Secondo gli ultimi aggiornamenti che arrivano da “Sky Sport”, però, i nerazzurri non avrebbero assolutamente intenzione di fare sconti. Queste le parole del giornalista sportivo Riccardo Re: «Da Skriniar dipende moltissimo il futuro del mercato dell’Inter. Gli agenti del giocatore e i dirigenti del Tottenham sono a Milano, il giocatore piace molto a Mourinho ed è evidente la sua difficoltà di giocare a tre. L’inter non è tuttavia pronta a svenderlo o a fare sconti particolari. È vero che è l’ultima settimana, ma questo non significa che i giocatori siano a prezzo di saldo. Se esce lui, a quel punto i nerazzurri hanno bisogno un difensore. Il nome più caldo è quello di Chris Smalling, sul quale però c’è anche la Roma che lo rivorrebbe. Al momento con i giallorossi è tutto in stand-by. Ci sono altre tentazioni come Kanté, ma in quel caso dovrebbero esserci due cessioni».