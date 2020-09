Kolarov, prima con l’Inter da dimenticare. Conte studia nuovo ruolo?

Aleksandar Kolarov Inter-Pisa

Aleksandar Kolarov, alla prima uscita ufficale con la maglia dell’Inter, non ha brillato. Il calciatore, nel ruolo di centrale di sinistra, è apparso in difficoltà. Conte studia un nuovo ruolo per il serbo?

DIFFICOLTA’ – Il debutto ufficiale di Aleksandar Kolarov con la maglia dell’Inter non è stato dei migliori. L’ex Roma, impiegato come centrale di sinistra nel 3-4-1-2 di Antonio Conte, ha faticato non poco a contenere le sortite sulla fascia della Fiorentina che, dalle sue parti, è riuscita a sfondare con continuità. La difesa totalmente inedita e la poca confidenza con il ruolo hanno giocato un ruolo fondamentale. L’esperimento di Conte, nonostante il risultato positivo, non ha dato i frutti sperati, almeno al momento. Bisogna quindi trovare una nuova collocazione tattica per Kolarov.

NUOVO RUOLO? – Kolarov, con il passaggio alla difesa a 4 ed il suo conseguente spostamento al ruolo di terzino di sinistra, è apparso più a suo agio in campo e, complice una Fiorentina più attendista, ha potuto spingere con più continuità. Probabilmente, il suo ruolo, almeno per le fasi iniziali della stagione, deve essere quello di alternativa di lusso a Bastoni che, con il ritorno di DeVrij, tornerà al suo ruolo di centrale di sinistra.