Correa in panchina per Sassuolo-Inter: possibile chance a gara in corso

Correa è nuovamente a disposizione di Inzaghi e per Sassuolo-Inter parte dalla panchina (vedi formazioni ufficiali). L’argentino molto probabilmente giocherà un breve spezzone di gara per testare le sue condizioni fisiche dopo un lungo periodo di assenza dal campo

SPEZZONE DI GARA – Joaquin Correa, così come Danilo D’Ambrosio, sono nuovamente a disposizione di Simone Inzaghi che in occasione dell’ultimo test amichevole con il Sassuolo preferisce farli partire dalla panchina. Il tecnico nerazzurro conferma dunque l’attacco ‘pesante’ composto da Romelu Lukaku ed Edin Dzeko mentre l’argentino potrà entrare a gara in corso, soprattutto per testare le sue condizioni e la sua tenuta fisica e nello stesso tempo mettere qualche minuto nelle gambe. L’ultima partita disputata dal Tucu è stata infatti l’amichevole che l’Argentina ha giocato cinque giorni prima dell’inizio del Mondiale in Qatar. La sfida con il Napoli si avvicina e Inzaghi avrà bisogno di tutti, anche di lui.