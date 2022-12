Sassuolo-Inter, Inzaghi esclude Gosens ribadendo le gerarchie: una differenza

Sassuolo-Inter è l’ultima amichevole prima della ripartenza in campionato, fissata per la squadra di Inzaghi il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli. Il tecnico interista ha scelto l’undici che in questo momento gli dà maggiori garanzie e spicca certamente l’assenza di Gosens sulla corsia sinistra (vedi formazioni). Il tedesco parte ancora dietro Dimarco

ESCLUSIONE – Sassuolo-Inter andrà in scena alle 17 al Mapei Stadium. La squadra di Simone Inzaghi, in attesa del Napoli, proverà a battere i neroverdi con la miglior formazione possibile. Sulle corsie esterne il tecnico interista preferisce non rischiare Denzel Dumfries, tornato da poco ad Appiano Gentile, confermando Raoul Bellanova dal 1′. Sulla corsia sinistra fa più rumore l’esclusione di Robin Gosens, grande protagonista nel mese di dicembre con prestazioni sempre di buon livello, impreziosite da assist e gol. Il tedesco ha praticamente strappato la permanenza a Milano ma nelle gerarchie di Inzaghi parte ancora alle spalle di Federico Dimarco. La considerazione di Inzaghi è comunque cresciuta, dunque tra i tanti impegni dell’Inter tra gennaio e febbraio ci sarà spazio anche per Gosens.