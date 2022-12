Carnevali: «Sassuolo-Inter amichevole importante! Spero sia bel match»

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida tra i neroverdi e l’Inter.

IMPORTANTE – Queste le parole di Carnevali: «Sassuolo-Inter? Da parte nostra c’era il desiderio di fare un amichevole importante in un periodo natalizio, in cui più gente può venire allo stadio. È anche un’idea perché è opportuno che il campionato di Serie A si possa giocare in queste giornate di festa. Una volontà da parte nostra e dell’Inter. Spero sia una grande partita ed un divertimento per tutti. Campionato? Tutto da scoprire, non sappiamo cosa succederà. Tante giornate di stop, non vediamo l’ora di riprendere».