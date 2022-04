Correa-Dzeko o Correa-Lautaro Martinez? Nelle coppie c’è una certezza

L’Inter lavora in vista della sfida di venerdì contro lo Spezia. I nerazzurri devono vincere per continuare a correre verso lo scudetto con il destino che è tornato nelle mani dei ragazzi di Inzaghi. Chi giocherà davanti? In tutto c’è una certezza: Joaquín Correa.

RISCATTO – L’Inter ha ritrovato gioco e gol con il ritorno di Joaquín Correa in campo dal primo minuto. Perché? Perché semplicemente con una seconda punta vera il gioco di Inzaghi torna ad esaltarsi. I nerazzurri lo hanno perso per molti tratti della stagione e febbraio-marzo, due mesi neri, sono coincisi con l’assenza del Tucu. Correa è il partner ideale sia per Dzeko sia per Lautaro Martinez. Poco conta quale coppia partirà titolare venerdì a Spezia, Correa sembra essere favorito per partire da titolare dopo l’ottima prova contro il Verona. Il tandem Dzeko-Lautaro Martinez, due prime punte di fatto, non ha dato i suoi frutti e Correa potrebbe dare la scossa decisiva per questo finale di stagione. Tutti lo aspettano, Inzaghi stesso, e ora è il momento di dimostrare di essere importante per l’Inter.