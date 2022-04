FOTO – L’Inter prende il volo con… Vecino e Lautaro Martinez!

Secondo allenamento settimanale quest’oggi, in vista di Spezia-Inter di venerdì sera. Attraverso l’account Twitter ufficiale, il Social Media Manager della società nerazzurra ha scherzato prendendo una foto di Matias Vecino e Lautaro Martinez.

VOLO IN PARTENZA – Stacco imperioso di testa di Matias Vecino e Lautaro Martinez, direttamente dall’allenamento di oggi. Questa la foto pubblicata sull’account Twitter ufficiale dell’Inter. Con il Social Media Manager che ne approfitta per “scherzare” e sottolineare le capacità di elevazione dei due giocatori.

“Volo in partenza da Appiano Gentile, Gate 8 e 10“. Prendendo come riferimento, ovviamente, i numeri di maglia dei due giocatori. Insomma, la preparazione per Spezia-Inter procede nel migliore dei modi.