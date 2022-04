Gosens, affare extra-lusso. Venerdì insidia Perisic contro lo Spezia?

L’Inter ha preso nel mese di gennaio Robin Gosens dall’Atalanta. Le cifre dell’affare sono state rese ufficiali (vedi articolo) ma ancora il tedesco non ha debuttato dal primo minuto. Contro lo Spezia, vista anche la diffida di Perisic, ci sarà lui dal primo minuto?

TITOLARE – L‘Inter è tornata padrona del proprio destino e per continuare ad averlo c’è da vincere tutte le partite. Il primo ostacolo è ovviamente lo Spezia venerdì con Simone Inzaghi che pensa anche allo schierare dal primo minuto Robin Gosens al posto di Ivan Perisic. Il croato infatti è diffidato e in caso di ammonizione salterebbe la Roma nel prossimo turno di Serie A. Comunque vada però, Inzaghi cadrà in piedi. Avere a disposizione, sulla corsa sinistra, un tandem come Gosens e Perisic, insomma, non è un lusso che si possono concedere tutti. Se non sarà lo Spezia sarà la Roma, ma Gosens, preso a quelle cifre, è stato davvero un affare.