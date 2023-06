Cordaz pronto per Torino-Inter ora ma sempre sognando Orlandoni

Cordaz sta per concludere la sua quarta stagione all’Inter, la seconda completa consecutiva, senza mai scendere in campo. A 40 anni già compiuti, il terzo portiere nerazzurro in Torino-Inter di Serie A potrebbe finalmente avere la sua “grande” occasione. Condizionale necessario

PRIMA PRESENZA – La seconda vita nerazzurra di Alex Cordaz fa segnare ancora oggi zero presenze ufficiali. Per vedere il portiere classe ’83 in azione con la maglia dell’Inter bisogna riavvolgere il nastro fino a 4 febbraio 2004. Torino, Stadio “Delle Alpi”, andata delle Semifinali di Coppa Italia in casa della Juventus, che è sotto per 1-2. Cordaz entra in campo al 63′ al posto di Alvaro Recoba, autore dei due assist per la doppietta di Adriano, dopo l’espulsione del numero 1 Francesco Toldo, protagonista di due errori piuttosto gravi. A differenza del primo, praticamente “regalato” dall’Inter, sul secondo gol di Marco Di Vaio, al 70′ e sotto la traversa, non può nulla l’allora 21enne estremo difensore. Un bagno di fuoco per il numero 71 Cordaz, lanciato per necessità da Alberto Zaccheroni in inferiorità numerica. Il 2-2 finale non è risultato da buttare a Torino in emergenza ma a Milano i tiri di rigore non premieranno l’Inter, difesa dal dodicesimo Alberto Fontana per l’occasione. La buona mezz’oretta in Juventus-Inter di oltre diciannove anni fa resterà l’unica apparizione ufficiale di Cordaz in Prima Squadra… almeno fino a oggi. Forse.

Cordaz pronto al “debutto” in Torino-Inter?

SOGNANDO ORLANDONI – L’attuale numero 21 dell’Inter parteciperà alla “festa” del capitano Samir Handanovic in Torino-Inter (vedi probabili formazioni). Non troverà spazio dal 1′, come di consueto, ma stavolta potrebbe avere la sua chance nella ripresa. Se l’evoluzione della partita, e quindi il risultato, lo consentirà. Con il titolare André Onana a “riposo” in vista della Finale di Champions League (vedi focus) contro il Manchester City a Istanbul, Simone Inzaghi (vedi focus) affiderà la porta ad Handanovic, pronto a staccare un altro record nerazzurro. E se fosse davvero l’ultima apparizione del capitano sloveno in maglia nerazzurra, non è da escludere l’uscita dal campo per la standing ovation di rito. A quel punto potrebbe alzarsi dalla panchina proprio Cordaz, il terzo portiere. Che prenderebbe anche i gradi di capitano. Cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter, Cordaz potrebbe tornare a vestire la “sua” maglia sempre a Torino e da subentrato nella ripresa. Altro avversario, altro stadio. Altra competizione. La prima presenza in Serie A con l’Inter è un obiettivo di tutti i giovani del vivaio. L’ex giovane Cordaz, accettato il ruolo, in ogni caso sogna in grande. L’esempio del predecessore Paolo Orlandoni, terzo portiere senza presenze nella stagione 2009/10, non è poi così lontano. Il cerchio riaperto due anni fa non si è ancora chiuso: Cordaz, in scadenza con l’Inter a fine stagione, [a differenza di Handanovic?] è pronto a rinnovare per un’altra stagione all’ombra dei colleghi. Sognando (pure) Orlandoni…