Xavi si augura di non fare come Mourinho: contro l’Inter non conta?

Xavi in conferenza stampa commenta il comportamento di José Mourinho in occasione della finale di Europa League, ma la memoria corta in questo caso stupisce. Le sue parole, nonostante quanto detto/fatto con l’Inter in Champions League (vedi articolo).

RIMPROVERO E MEMORIA CORTA − Xavi, in conferenza stampa per il Barcellona, ha parlato di quanto accaduto in finale di Europa League con José Mourinho. Si augura di non fare lo stesso errore, ma evidentemente ha già dimenticato cosa detto contro l’Inter in occasione dell’eliminazione dalla Champions League (vedi articolo). Le sue parole: «È difficile in quel momento i sentimenti che vivi sono da finale e la reazione è difficile da controllare. Ma l’allenatore e i calciatori devono dare l’esempio. Non devono insultare, devono combattere il razzismo. La condotta, il comportamento in questi casi è molto importante. Spero allora per me stesso di non cadere mai nella trappola di questo comportamento».