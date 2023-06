Barzaghi: «Inter, necessario il ritmo partita! Scelti titolari in attacco»

Manca davvero poco per il fischio di inizio dell’ultimo match della stagione (vedi articolo): Torino-Inter inizierà alle 18:30 e Matteo Barzaghi, a Sky Sport, ha riferito le ultime novità per la squadra e le scelte di Simone Inzaghi.

NECESSITÀ − Nel corso del programma “La Casa dello Sport” su Sky Sport, ha parlato Matteo Barzaghi. Il giornalista ha riferito le ultime da casa Inter in attesa della formazione ufficiale da schierare contro il Torino: «L’Inter che arriva sicuramente con la volontà di prepararsi al meglio per la finale di Champions League. Quindi con una sorta di mix nelle decisioni di Simone Inzaghi. C’è necessità di far giocare i giocatori per farli arrivare a Istanbul con il ritmo partita. Non c’è oggi Federico Dimarco per precauzione. Confermata davanti la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Sarà il grande dubbio per la Champions League. C’è la voglia di chiudere la stagione da terza o da seconda in classifica: il piazzamento in Champions League è sicuro ma c’è la volontà di agganciare il secondo posto. L’ultimo periodo per l’Inter è stato straordinario. Il carattere è stato decisivo, ha tirato fuori qualità importanti».