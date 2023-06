Torino-Inter, probabili formazioni 38ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Torino-Inter è in arrivo, come da calendario. Questo l’ultimo impegno nerazzurro in Italia, in programma oggi, ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre a partire dalle ore 18:30 si affronteranno a Torino – presso lo Stadio “Olimpico – Grande Torino” – per la partita della 38ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la diciannovesima del girone di ritorno nonché l’ultima dell’intero torneo. Ultimo test pre-Finale di Champions League per Inzaghi, che non sembra pensare al turnover. Ecco le probabili formazioni di Torino-Inter in Serie A

TORINO (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 26 Djidji, 3 Schuurs, 4 Buongiorno; 17 Singo, 28 S. Ricci, 8 Ilic, 13 Ricardo Rodriguez ©; 16 Vlasic, 59 Miranchuk; 9 A. Sanabria.

A disposizione: 73 Fiorenza, 89 Gemello; 2 Bayeye, 5 Gravillon, 6 Zima, 7 Karamoh, 11 Pellegri, 14 R. Vieira, 21 Adopo, 23 Seck, 27 Vojvoda, 34 Ola Aina, 66 Gineitis, 77 Linetty.

Allenatore: Ivan Juric

Diffidati: Milinkovic Savic, Ilic e Sanabria (+ Lazaro).

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 1 Berisha; 19 Lazaro, 49 Radonjic.

Ultime notizie e ballottaggi: Juric in campo con la formazione migliore possibile alla ricerca di un insperato piazzamento in UEFA Europa Conference League. In difesa Djidji in vantaggio sull’ex nerazzurro Gravillon. A centrocampo scelte praticamente obbligate, invece sulla trequarti l’ex Karamoh parte dietro nelle gerarchie rispetto a Miranchuk. In attacco c’è Sanabria unica punta.

Altri giocatori: –

Torino-Inter probabili formazioni in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 15 Acerbi, 23 Barella, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 42 Curatolo, 43 Akinsanmiro, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Acerbi, de Vrij, Dumfries, Brozovic e Lautaro Martinez (+ Mkhitaryan).

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 11 J. Correa, 22 Mkhitaryan, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 49 Kamate.

Ultime notizie e ballottaggi: Le rotazioni di Inzaghi in vista di Manchester City-Inter sembrano voler premiare alcuni titolari alla ricerca della forma migliore come Brozovic e Calhanoglu, facendo rifiatare quelli un po’ più stanchi come Acerbi e Barella. In porta il capitano Handanovic in odor di addio, così come Gagliardini a centrocampo. Gosens in vantaggio su Dimarco a sinistra, Lukaku più di Dzeko davanti. In panchina, con i primavera, si rivede Skriniar (vedi focus).

