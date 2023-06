Torino-Inter, la ‘prova generale’ verso Istanbul: importante per 3 motivi

L’Inter questa sera sfiderà il Torino per l’ultima partita del campionato di Serie A. La sfida contro i granata può essere vista come una “prova generale” verso la finalissima di Istanbul del 10 giugno

PROVA GENERALE – Torino-Inter è in programma questa sera alle 18:30. Ultimo atto del campionato dei nerazzurri che, dopo la sfida ai granata, sfideranno il Manchester City nella finale di Champions League ad Istanbul il 10 giugno. Contro la squadra di Juric, quindi, andrà in scena una sorta di prova generale con molti dei possibili attori protagonisti della finalissima in campo sin dal 1′. Proprio alla luce di ciò il match contro il Torino assume una discreta importanza.

IMPORTANTE – LA sfida fra Torino ed Inter è importante per tre ragioni: la sfida darà modo ad Inzaghi di saggiare le condizioni di molti dei potenziali titolari verso Istanbul che, giocando, non perderanno il ritmo partita per il “troppo riposo”. Il match è importante anche dal punto di vista economico: i nerazzurri possono ancora agguantare il secondo posto della Lazio e devono difendersi dal Milan quarto, distante solo un punto. Fra le posizioni ballano circa 5 milioni di introiti: entrate che possono sempre far comodo anche in chiave mercato. L’ultima ragione è legata all’aspetto emotivo: concludere il campionato con una vittoria farebbe arrivare con lo spirito giusto e carico la squadra alla finale di Istanbul contro il Manchester City.