FA Cup, cambio in porta per Guardiola ma l’Inter non c’entra

Oggi pomeriggio Manchester City e Inter scenderanno in campo a distanza di poche ore l’una dall’altra nel loro ultimo match prima della finale di Istanbul. Gli inglesi saranno attesi dal complicato derby in finale di FA Cup contro il Manchester United. Partita nella quale, come riportato dal Daily Mail, Guardiola dovrebbe effettuare un cambio in porta non legato però alla sfida con i nerazzurri.

CAMBIO DI COPPA − Nel pomeriggio, prima della gara delle 18:30 contro il Torino, gli occhi dei tifosi dell‘Inter e forse anche di Simone Inzaghi, saranno puntati verso Londra. Alle 16:00 infatti il Manchester City affronterà nella finale di FA Cup i rivali cittadini del Manchester United. Una gara questa, che potrebbe offrire anche qualche spunto interessante in vista della finale di Champions League a Istanbul. Contro i Red Devils, Guardiola non dovrebbe però effettuare un ampio turnover, soprattutto considerando la portata della sfida. L’unica eccezione potrebbe riguardare la porta dove, come riportato dal Daily Mail, il secondo portiere Stefan Ortega è pronto a prendere il posto del titolarissimo Ederson. Cambio questo che comunque non verrà fatto in previsione della sfida del 10 giugno con l’Inter, ma semplicemente perché nelle coppe aveva sempre giocato l’estremo difensore tedesco.

