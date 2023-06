Onana, il Camerun ci prova: risposta negativa per due motivi – TS

Il Camerun prova a ricucire il rapporto con André Onana dopo quanto accaduto ai Mondiali in Qatar. Convocazione per il portiere dell’Inter che, però, non è intenzionato a tornare sui suoi passi. Per due motivi principali, come riporta Tuttosport.

IRREMOVIBILE – Nonostante i tentativi del Camerun di richiamare André Onana in nazionale, il portiere dell’Inter non risponderà alla convocazione. Per due motivi. Il primo di natura puramente logistica: l’amichevole con il Messico è in programma negli Stati Uniti sabato 10 giugno, quando l’ex Ajax sarà impegnato nella finale di UEFA Champions League. Il secondo è la volontà di Onana di non tornare sui suoi passi dopo quanto accaduto con il CT Song ai Mondiali.

Fonte: Tuttosport, Simone Togna