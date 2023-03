Conte via dal Tottenham. La scorsa estate lasciò un buco nell’Inter

Antonio Conte ha lasciato definitivamente il Tottenham, salutando come fatto con l’Inter i tifosi su Instagram (vedi articolo). L’allenatore però portò con sé la scorsa estate uno degli uomini più importanti per Simone Inzaghi.

ADDIO – L’eliminazione in Champions League contro il Milan, il flop nelle coppe di lega inglesi e il quarto posto a rischio in Premier League. Di certo non si può parlare di risultati positivi per Antonio Conte e la sua esperienza con il Tottenham, conclusasi pochi giorni fa. La notizia è stata di notevole rilevanza per l’Italia, in cui numerosi club vorrebbero ingaggiare il tecnico salentino. L’idea Antonio Conte attrae, ma appare impossibile per l‘Inter. La dirigenza nerazzurra ha pagato la presenza dell’ex allenatore in Inghilterra proprio la scorsa estate. Uno dei giocatori più importanti, sicuramente il migliore della prima stagione di Simone Inzaghi, ossia Ivan Perisic, lasciò Milano per il Tottenham e Conte. Sulla sinistra l’Inter non ha mai trovato in quest’annata un esterno al livello del croato, che però è calato nei numeri. Un solo gol in Premier League, che forse fa pensare ad una scelta non così sbagliata da parte di Ausilio, Marotta e colleghi.