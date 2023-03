FOTO – Conte dice addio al Tottenham: «Il nostro viaggio si conclude»

Conte torna a parlare e lo fa per dire addio al Tottenham. Di seguito le parole scritte sui social dall’ex allenatore dell’Inter, dopo il clamore degli ultimi giorni e il recente esonero dalla panchina inglese.

PAROLE D’ADDIO – Antonio Conte saluta il Tottenham attraverso una dedica scritta sul proprio profilo Instagram. L’ex allenatore dell’Inter, esonerato ufficialmente pochi giorni fa dalla panchina inglese, dichiara: «Il calcio è passione. Ringrazio profondamente tutti gli Spurs che hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio intenso modo di vivere il calcio come allenatore. Un pensiero speciale ai fans che mi hanno sempre dimostrato sostegno e apprezzamento, è stato indimenticabile sentirli cantare il mio nome. Si è concluso il nostro viaggio insieme, vi auguro il meglio per il futuro». Un addio, quello di Conte, che ha fatto molto clamore per via delle modalità con cui è avvenuto e del suo atteggiamento (vedi articolo). Dopo queste parole la pratica inglese sembra definitivamente conclusa per il tecnico leccese.