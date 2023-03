Bellinazzo: «Nuovo Stadio Inter e Milan, visione deleteria»

Si continua a parlare della questione del nuovo stadio per Inter e Milan. Tra i commenti anche quello del giornalista Marco Bellinazzo, che su TMW Radio ha particolarmente criticato la gestione politica della situazione.

VISIONE STADIO – Marco Bellinazzo ha fatto il punto sulla questione legata al nuovo stadio per Inter e Milan: «Mi sembra evidente che tanti personaggi si mettano in mostra in queste questioni. Credo che chi è stato eletto debba affrontare le questioni della gente e delle aziende. Milano ha avuto uno sviluppo verticale che l’ha resa europea. Questa questione deve riguardare anche lo stadio. Penso sia deleterio continuare con questa visione».