Turchia-Croazia, le formazioni ufficiali: due dell’Inter titolari

Tra poco avrà inizio la partita tra Turchia e Croazia valida per la qualificazione alla prossima edizione degli Europei. Tra le due squadre c’è tanta Inter, due partono dal primo minuto. Queste sono le formazioni ufficiali.

TITOLARI – I due che non riescono a ritrovare l’intesa giusta, che stanno vivendo un’improbabile concorrenza al centro del campo dell’Inter, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu, si scontreranno questa sera con le rispettive nazionali. Turchia e Croazia sono parte del gruppo D e giocheranno per guadagnare tre punti in ottica qualificazione alla prossima edizione degli Europei. Queste sono le formazioni ufficiali del match.

Turchia (4-3-3): Gunok; Celik, Soyuncu, Demiral, Kadioglu; Kokcu, Ozcan, Calhanoglu; Under, Unal, Akturkoglu

Croazia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic