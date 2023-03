Onana: «Voglio vincere tutto! In Europa meritiamo più rispetto»

André Onana suona la carica in vista di un mese impegnativo per l’Inter, con tanto di Coppa Italia e quarti di finale di Champions League. In esclusiva a Sport Mediaset, il portiere nerazzurro ha sottolineato la voglia di togliersi tante soddisfazioni.

SENZA PAURA – Parole forti quelle di André Onana, che suona la carica in casa Inter in vista del mese di aprile: «Dobbiamo sempre giocare senza paura. Se c’è paura è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per partite come quelle contro Juventus e Benfica. Ci aspetta un mese difficile, ma se lavoreremo bene ci toglieremo tante soddisfazioni. In Europa meritiamo più rispetto, abbiamo mandato il Barcellona in Europa League ed eravamo in un girone complicato. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Col Benfica andremo a giocare per vincere. Io voglio vincere tutto»

ELOGI – Onana, da vero uomo spogliatoio, ha poi diviso i meriti dei cleen sheet in Champions League con tutti i suoi compagni: «La difesa sta facendo bene il suo lavoro. Puoi anche parare tanto, ma se non passi il turno il gruppo non ha valore. Il clean sheet è un lavoro collettivo, dal mister, all’attaccante, a tutti quelli che stanno in panchina. Siamo qui tutti a difendere l’Inter e per me è un onore essere il portiere di questa squadra»