Conte, quanta voglia di Juventus-Inter: allo Stadium per la storia

Antonio Conte ha una data segnata sul calendario già da tempo: quella di domani, quella di Juventus-Inter. Il tecnico nerazzurro – come dimostrato dalla semifinale di ritorno della Coppa Italia – ha decisamente voglia di dimostrare molte cose alla sua ex squadra.

VOGLIA DI VINCERE – Antonio Conte aspetta con ansia Juventus-Inter. Arrivare allo Stadium da campione d’Italia è sicuramente una grandissima soddisfazione, specialmente dopo averlo strappato proprio ai bianconeri dopo nove anni di dominio (da lui iniziati). Il tecnico nerazzurro ha sicuramente una gran voglia di dimostrare tutto il suo valore ulteriormente e di farlo anche a casa della sua ex squadra, con la quale non si è lasciato gran bene, come dimostrato dal diverbio (e dal dito medio) con Andrea Agnelli in occasione della semifinale di ritorno della Coppa Italia.

PRIMA VOLTA – Antonio Conte, però, andrà allo Stadium anche “per la storia”. Perché nel corso della sua carriera, non è mai riuscito a vincere da avversario della Juventus in casa dei bianconeri. Va detto, i precedenti sono soltanto due. Entrambi da allenatore dell’Inter. Uno la sconfitta dello scorso anno per 2-0, proprio prima che si optasse per lo stop al campionato per l’emergenza Coronavirus. Il secondo è lo 0-0 di quest’anno, in quella semifinale di ritorno citata nel primo paragrafo che si chiuse tra le polemiche. Una sconfitta. Un pareggio. Manca soltanto la vittoria, per spezzare un tabù che dura dal 2012. E per permettere a Conte di aggiungere un altro piccolo-grande risultato alla sua carriera.