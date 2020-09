Conte e la doppia P: Perisic+Pinamonti, non Politano. Inter, mercato -16

Condividi questo articolo

Ivan Perisic Inter

Perisic e Pinamonti sono tornati all’Inter nell’attuale sessione di calciomercato e potrebbero restare a disposizione di Antonio Conte. L’esterno e la giovane punta dovrebbero completare il reparto offensivo della Beneamata. Analizziamo le prospettive tecniche e sul mercato

DOPPIA P – Allo stato attuale del calciomercato, quando mancano 16 giorni al gong finale, l’Inter non dovrebbe acquistare una quarta punta. Il vice-Lukaku dovrebbe essere Andrea Pinamonti, appena tornato in nerazzurro, come da accordi con il Genoa. Il contestuale ritorno del duttile Ivan Perisic agli ordini di Antonio Conte completa un reparto vario e sicuramente più pronto rispetto a un anno fa. La permanenza di Politano nella scorsa stagione era risultata poco utile agli schemi offensivi del tecnico ex Chelsea. Il mancato arrivo della quarta punta si è fatto sentire un anno fa. Sono stati richiesti sforzi straordinari a Lukaku e Lautaro Martinez. Ora la società spera di raggiungere un doppio obiettivo: completare il reparto offensivo e valorizzare due calciatori importanti come Perisic e Pinamonti.