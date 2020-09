VIDEO – Vidal, in attesa dell’Inter lavoro in...

VIDEO – Vidal, in attesa dell’Inter lavoro in palestra: “Scaldiamo i motori!”

Condividi questo articolo

Vidal

Arturo Vidal è in procinto di passare dal Barcellona all’Inter (qui le ultime). Intanto il centrocampista cileno, in attesa di sbarcare a Milano, attraverso un video pubblicato su Instagram, fa vedere il suo duro lavoro in palestra

LAVORO – Arturo Vidal, è molto vicino all’Inter. Il centrocampista cileno dovrebbe lasciare il Barcellona per approdare a Milano alla corte di Antonio Conte. Nel frattempo, in attesa dei nerazzurri, il cileno, come dimostrato attraverso un video pubblicato sul suo profilo di “Instagram”, sta lavorando duramente in palestra per essere pronto per la nuova stagione. Lo testimonia la disascalia che accompagna il video: “Scaldando i motori!”