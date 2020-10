Conte in Inter-Borussia Monchengladbach manterrà la parola su Eriksen?

Conte in Inter-Borussia Monchengladbach avrà a disposizione una rosa leggermente più lunga rispetto a quella del derby. Per l’occasione potrebbe tornare titolare Eriksen, anche se bisogna tenere conto del ballottaggio più che del turnover “annunciato” prima del Milan

ESCLUSIONI E ROTAZIONI – In attesa della conferenza stampa della vigilia (vedi appuntamento), in casa Inter tiene banco la solita polemica mediatica da cui la società non sembra voler fuggire. La gestione di Christian Eriksen fatta da Antonio Conte, quest’ultimo diretto sia nel pre sia nel post-partita. E tornando alle dichiarazioni prima del Derby di Milano sull’utilizzo dei tre centrocampisti su quattro (vedi focus, ndr), la situazione si fa interessante. Non avendo schierato il danese dal 1′ contro il Milan, dovrebbe toccare a lui in Champions League contro i tedeschi. Ma mercoledì sera sarà a disposizione anche Stefano Sensi, sabato fuori per squalifica. Facile prevedere un ballottaggio tra i due, perché difficilmente giocheranno entrambi dall’inizio. Il grande escluso di Inter-Milan, Eriksen, rischia così di non trovare nuovamente spazio da titolare perché i centrocampisti a disposizione di Conte saranno almeno cinque. Chi avrà la meglio tra Eriksen e Sensi?