Inter-Borussia Monchengladbach, Rose in conferenza stampa: data e ora

Inter-Borussia Monchengladbach è la sfida in programma mercoledì alle ore 21.00 a San Siro, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il club nerazzurro ha comunicato l’orario della conferenza stampa di Marco Rose (QUI le informazioni sulla conferenza di Conte)

