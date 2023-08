Classifica marcatori Inter in amichevole: novità solo sul podio post-PSG

Classifica marcatori Inter aggiornata dopo la quarta amichevole estiva della squadra di Inzaghi, seconda e ultima in Giappone. Cambia la situazione sul podio ma solo alle spalle del leader Lautaro Martinez. Scopriamo insieme l’attuale classifica marcatori estiva in maglia Inter

CLASSIFICA MARCATORI INTER – L’ottimo 1-2 di PSG-Inter, che chiude la tournée giapponese, può essere considerato il punto più alto di questa estate nerazzurra. La quarta amichevole dell’Inter di Simone Inzaghi migliora anche i dati relativi alle reti. I gol subiti finora sono appena due, ben quattordici quelli segnati. Sono sempre dieci, invece, i marcatori estivi dell’Inter. Tra questi il neo acquisto Davide Frattesi, autore anche di due assist contro il Paris Saint-Germain dell’ex Milan Skriniar a Tokyo. Ma qual è la classifica marcatori in casa Inter al momento? Il capitano Lautaro Martinez resta ancora in vetta, anche se è a secco da due partite. A incalzarlo, incredibilmente, due esuberi ancora da piazzare. Il centrocampista Stefano Sensi, che si stacca dal gruppo dei marcatori con un solo gol all’attivo. E soprattutto l’attaccante Sebastiano Esposito, che consolida il secondo posto in solitaria a una lunghezza dal leader Lautaro Martinez. Il calciomercato in casa nerazzurra da un paio di settimane è abbastanza fermo – o quantomeno povero di novità ufficiali – pertanto non c’è da stupirsi. In vista dell’amichevole in casa del Salisburgo, in programma mercoledì 9 agosto, Inzaghi spera di avere a disposizione forze fresche. Le trattative per Gianluca Scamacca vanno avanti ma nel frattempo il futuro di Joaquin Correa è in bilico. Un attaccante come Scamacca può garantire ancora più gol ma attenzione anche alla lunga lista per la potenziale quarta punta post-Correa. Di seguito l’attuale classifica marcatori estiva dell’Inter di Inzaghi aggiornata e completa (tra parentesi i gol segnati su rigore).

Classifica marcatori Inter – Amichevoli 2023

4 GOL – Lautaro Martinez (2).

3 GOL – Sebastiano Esposito.

2 GOL – Stefano Sensi.

UN GOL – Giovanni Fabbian, Joaquin Correa, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi.

