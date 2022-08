Champions League, le avversarie dell’Inter: la corazzata Bayern Monaco

Sorteggio di Champions League decisamente poco benevolo per l’Inter che dalla terza urna ha beccato Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen (vedi tabellone completo). Piccolo focus sulla testa di serie bavarese

CHAMPIONS LEAGUE, LE AVVERSARIE DELL’INTER: IL BAYERN MONACO

Il Bayern Monaco si presenta come la principale favorita per vincere il girone C di Champions League. I bavaresi hanno iniziato benissimo la propria annata vincendo la Supercoppa tedesca per 3-5 contro il Lipsia. La squadra allenata da Julian Nagelslmann è a punteggio pieno dopo tre giornate di Bundesliga, segnando 15 gol e subendone solamente uno. Campagna acquisti importante quella dei bavaresi che durante l’estate hanno preso Matthijs de Ligt dalla Juventus per oltre 70 milioni di euro; Sadio Mané dal Liverpool per 32 milioni; Mathys Tel dal Rennes 20 milioni di euro nonché i due talenti dell’Ajax Ryan Gravenberch (18 milioni) e Noussair Mazraoui a parametro zero. Nel 4-4-2 bavarese da tenere sotto la lente di ingrandimento il senegalese ex Liverpool, già protagonista in Germania. Più i vari Gnabry e Thomas Muller, assoluti protagonisti dopo l’addio di Robert Lewandovski.