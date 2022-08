Champions League, le avversarie dell’Inter: il nuovo Barcellona di Xavi

L’Inter è stata sorteggiata nel gruppo C di Champions League insieme a Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen (clicca QUI per vedere tutti i gironi). Dopo il focus sui bavaresi (vedi articolo), ecco quello sulla rivale catalana

CHAMPIONS LEAGUE, LE AVVERSARIE DELL’INTER: IL BARCELLONA

Il Barcellona è stata una delle regine indiscusse dell’ultimo calciomercato. I catalani, nonostante l’enorme problema finanziario, hanno rinforzato la rosa di Xavi con profili di altissimo spessore. In primis Robert Lewandowski, prelevato dal Bayern Monaco per 45 milioni di euro. Esosi anche gli investimenti per Raphinha dal Leeds per 58 milioni e Koundé dal Siviglia per 50. Da registrare anche gli arrivi a parametro zero dell’ex Milan Franck Kessié e di Christensen dal Chelsea. Nel Barcellona, a quattro punti in Liga dopo due giornate, da tenere sotto osservazione (si fa per dire) il fuoriclasse polacco al centro dell’attacco nonché il velocissimo Dembele. Da far stropicciare gli occhi anche la qualità di Pedro e Gavi in mezzo al campo.