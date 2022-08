Ancelotti: «Napoli girone più equilibrato dell’Inter! Girone C difficile»

Carlo Ancelotti, intervistato da Sky Sport dopo i sorteggi di UEFA Champions League, ha parlato anche dei gironi europei delle italiane.

LE ITALIANE – Carlo Ancelotti commenta così i gironi delle italiane in Champions League: «Il Napoli ha un girone più equilibrato rispetto quello dell’Inter, che invece ha un girone difficile con il Bayern Monaco e il Barcellona. La Juventus ha il Paris Saint-Germain, però fare dei pronostici adesso è un po’ prematuro. Bene il Milan? Dipende dai momenti, è un periodo diverso da tutti gli altri, in un paio di mesi ci giochiamo tante partite, non voglio fare pronostici».