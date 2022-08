Casadei, occhi europei su di lui: chi è davvero il talento dell’Inter

Nel calciomercato di quest’estate legato all’Inter, sta tenendo banco il nome di Cesare Casadei. Sul quale si sono ora posati gli occhi anche di squadre europee, nel dettaglio Chelsea e Nizza. Andiamo ad analizzare, attraverso i numeri, chi è veramente il giovane talento nerazzurro.

NOME DI MERCATO – Il nome di Cesare Casadei è ricorrente in questa sessione di calciomercato per l’Inter. Il centrocampista nerazzurro classe 2003 è stato infatti protagonista della trattativa per Gleison Bremer, una contropartita tecnica che la società avrebbe voluto inserire per arrivare al difensore brasiliano. Prima che quest’ultimo finisse alla Juventus. Ma le voci di mercato su Casadei non si sono spente dopo il mancato accordo con i granata. Il suo nome è infatti accostato al Chelsea, intenzionato a investire una cifra attorno ai 7-8 milioni per il giocatore. Offerta tuttavia non accettata dall’Inter che non vorrebbe privarsene definitivamente. Ultima, invece, la proposta del Nizza. 10 milioni, rifiutata però dai nerazzurri per lo stesso motivo.

Cesare Casadei, i numeri del giovane talento nerazzurro

NUMERI E RENDIMENTO – Ma chi è davvero Cesare Casadei? Perché è considerato uno dei maggiori talenti dell’Inter, tanto da aver portato anche due squadre europee a mettere gli occhi su di lui? Il tutto assume contorni ancora più paradossali, considerato che non è mai stato impiegato in prima squadra. I numeri del suo rendimento nelle giovanili nerazzurri spiegano l’interesse su di lui. Da centrocampista, nell’ultimo campionato Primavera – culminato con la vittoria dello scudetto – ha collezionato tredici reti e quattro assist in ventinove presenze. A cui va aggiunta la rete nella fase Playoff che ha portato alla conquista del titolo e le due reti segnate in sette gare di UEFA Youth League. Un totale di 16 centri in 38 partite, circa un gol ogni poco più di due partite. Rendimento eccezionale, considerato il ruolo e il fatto che in totale, nei suoi anni in Primavera, sono 24 le reti in 65 presenze. Non una sorpresa che l’Inter – ma non solo – voglia puntarci fortemente.