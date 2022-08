Milenkovic: «Non potevo tradire le mie sensazioni! Un fattore decisivo»

Milenkovic ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina nonostante le tante proposte ricevute, tra le quali quella dell’Inter (vedi dichiarazioni). Il difensore serbo in conferenza stampa spiega il perché della sua scelta professionale e di vita

SENSAZIONI – Nikola Milenkovic sembrava sul punto di poter lasciare la Fiorentina a fronte di tante proposte ricevute, soprattutto da squadre che disputano la Champions League. Il difensore serbo spiega la scelta di rimanere in viola: «Parlando con la società ho capito che la Fiorentina ha un grande progetto. Quello che per me era importante era la conferma del mister, anche i tifosi che mi hanno dato tanto affetto soprattutto nell’ultimo periodo. Sono davvero contento della scelta che ho fatto e molto emozionato. È una scelta molto importante per il mio futuro, presa in un momento cruciale della mia carriera. Sto bene qui, mi trovo molto molto bene. Perché ho scelto di rimanere invece che andare a giocare in Champions League? Su questo ho già risposto parlando di società, tifosi, e mister. Poi ci sono anche quelle sensazioni che vengono dentro di noi. Io amo questa città, questo club e quindi non potevo tradire le mie sensazioni».