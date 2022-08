Barone: «Milenkovic, tante richieste: una anche ieri sera! Ecco da dove»

Joe Barone ha annunciato ufficialmente e con grande soddisfazione il rinnovo di Milenkovic con la Fiorentina (vedi articolo). Il direttore generale viola ha spiegato come sono andate le cose, svelando quali squadre hanno messo in maggior difficoltà la dirigenza e il giocatore

SCELTA DI VITA – Joe Baone annuncia il rinnovo di Nikola Milenkovic, cercato a lungo anche dall’Inter: «È stata un’operazione complicata, su cui abbiamo lavorato molto e su cui Milenkovic ha creduto tanto. Ci sono state tante squadre, soprattutto squadre che giocano in Champions League, che hanno trattato per portarlo altrove, anche ieri sera si presentato con una nuova offerta che abbiamo rifiutato. Questo ti fa vedere la serietà e il percorso di Nikola Milenkovic. Ha nel DNA la Fiorentina. È un contratto di cinque anni, una scelta di vita».

CUORE E TESTA – Prosegue Barone: «Una cosa che io posso dire è che siamo stati fin dal primo giorno sempre molto aperti, molto onesti. Abbiamo sempre parlato di un futuro in altri Paesi, se arrivava un qualcosa di importante per lui ovviamente la Fiorentina poteva darlo via. Io direi che sono stato sempre molto sicuro sulla nostra abilità di tenere Nikola qui perché sono sempre stato molto onesto con lui, dandogli sempre la libertà di valutare ogni cosa. Ovviamente si vede che lui con il cuore, con il suo feeling all’interno, ha visto una situazione molto importante che si è già creata l’anno scorso».

RICHIESTE – Per finire Barone specifica le richieste principali da quali campionati sono arrivate: «Le squadre che ci hanno messo più in difficoltà? Posso dire che sono squadre dei top 5 campionati europei, in particolare italiane, spagnole e inglesi. Clausole rescissorie non ce ne stanno, ve lo posso assicurare».