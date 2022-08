Lecce-Inter, Brozovic ok! Uno lavora ancora a parte, novità su de Vrij – Sky

Lecce-Inter è la partita in programma sabato alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare”, valevole per la prima giornata di campionato. Inzaghi sorride dopo aver ritrovato Brozovic in gruppo (vedi articolo) mentre un difensore lavora ancora a parte. Novità su de Vrij. Di seguito le ultime di Sky Sport

NOVITÀ – Lecce-Inter si avvicina e Simone Inzaghi può sorridere, almeno per quanto riguarda Marcelo Brozovic. Il croato ha svolto l’allenamento in gruppo, saltando solo la partitella finale per precauzione. D’Ambrosio ha lavorato a parte mentre de Vrij, che aveva rimediato un pestone, ha lavorato regolarmente in gruppo.