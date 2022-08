FOTO – Dumfries scalda i motori e pensa a Lecce-Inter: «Serie A in arrivo»

Dumfries è tra i nomi più chiacchierati in casa Inter per via dei rumors di mercato sul Chelsea. L’esterno olandese però è concentrato unicamente sul campo e sull’esordio in campionato: tra due giorni andrà in scena la sfida con il Lecce (QUI le ultime)

CONCENTRAZIONE – Denzel Dumfries non ha orecchie per i rumors di mercato. L’olandese, tra i migliori della scorsa stagione, non vede l’ora di dare inizio al suo secondo anno in nerazzurro. E ormai manca davvero poco: sabato 13 agosto alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare” andrà in scena Lecce-Inter. Dumfries nel precampionato è apparso ancora un po’ arrugginito ma a Lecce la sua presenza dal 1′ non dovrebbe essere a rischio. Intanto su Instagram l’esterno scandisce l’attesa: “Serie A in arrivo”.

Il mercato per ora non è un suo pensiero.