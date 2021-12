Calhanoglu, un altro dato impressionante. Solo due in Europa come lui

Hakan Calhanoglu sta continuando a stupire all’Inter, dopo il suo arrivo in estate dal Milan a parametro zero. Il centrocampista turco – tra i tanti numeri positivi raccolti fin qui – è uno dei tre giocatori nei principali campionati europei ad aver segnato e fornito un assist in almeno quattro gare in questa stagione.

IMPRESSIONANTE – Arrivato per sostituire Christian Eriksen nel centrocampo dell’Inter, Hakan Calhanoglu sta dimostrando grandi cose con la maglia nerazzurra. Dopo una partenza non brillantissima, il turco ha aumentato sempre di più la qualità delle sue prestazioni, diventando presto una pedina importante della squadra di Simone Inzaghi. Uno dei dati che impressionano nel giocatore è l’aver segnato e fornito un assist in ben quattro partite in questa stagione. Nel dettaglio contro Genoa, Napoli, Roma e Cagliari. Per comprendere la bontà di questa statistica, oltre a Calhanoglu sono solo due i giocatori che hanno fatto lo stesso nei top 5 campionati Europei. Ovvero Thomas Muller e Mohamed Salah.