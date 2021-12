Inter, tre (+1) giocatori nella top 100 del 2021 del The Guardian

Come tutti gli anni, l’autorevole giornale britannico The Guardian ha stilato la top 100 dell’anno. Nella giuria di votazione anche il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti e l’ex giocatore nerazzurro Emre Belozoglu. Tre (più uno) nerazzurri in graduatoria.

TOP 100 – Ben tre giocatori dell’Inter nella top 100 dell’autorevole giornale britannico The Guardian. Una classifica dominata da Robert Lewandowski con Lionel Messi e Mohamed Salah a chiudere il podio al secondo e al terzo posto. Il primo nerazzurro presente è Nicolò Barella al 26esimo posto, forte sia dello scudetto che dell’Europeo vinto con l’Italia. Dopo il centrocampista arriva Lautaro Martinez al posto numero 30, anche lui forte della Copa América conquistata con l’Argentina. Il terzo giocatore dell’Inter è al posto 81 e si tratta di Marcelo Brozovic. Come “bonus” anche Romelu Lukaku, ora al Chelsea, ma posizionatosi 11esimo grazie alle sue prestazioni in maglia nerazzurra.