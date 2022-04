Calhanoglu, serve altro derby da protagonista. Il turco fattore nei big match

Hakan Calhanoglu è diventato uno degli intoccabili del centrocampo dell’Inter di Inzaghi. Il turco è un fattore nei big match: domani sera, dovrà confermare il trend nel Derby.

TREND- Hakan Calhanoglu, dati alla mano, sta disputando un ottima stagione con la maglia dell’Inter. Il turco è leader nei gol e negli assist fra i centrocampisti nerazzurri, con 7 centri e ben 8 assist. Una quasi “doppia-doppia” che certifica un rendimento solido, supportato non solo dai numeri, ma anche dalla crescita sul piano del lavoro difensivo e della personalità. Proprio quest’ultimo aspetto, forse, è quello che più ha sorpreso tifosi ed addetti ai lavori: di Calhanoglu, prima del suo arrivo all’Inter, vi era una narrazione diversa. Il turco, infatti, non era definito un centrocampista top per via della sua abitudine a “sparire” nel corso dei big match. Ma, la sua prima stagione all’Inter, ha dimostrato una netta inversione di trend.

FATTORE – Calhanoglu, in questa stagione, ha inciso in più di un big match affrontato dall’Inter. Ha battuto, e segnato, due rigori pesantissimi contro il Milan, prossimo avversario dei nerazzurri in Coppa Italia, e contro la Juventus. Ha segnato il gol del vantaggio contro la Roma ed ha indirizzato diversi match con assist da palla inattiva. Anche in Champions League il turco ha offerto ottime prestazioni: negli ottavi contro il Liverpool, in un centrocampo orfano di Barella, Calhanoglu ha letteralmente preso la squadra per mano, disputando 180′ di altissima qualità ( con una traversa che grida ancora vendetta, ndr).

NESSUNA ECCEZIONE – In vista di Inter-Milan, in programma domani sera, non bisogna attendere eccezioni: Calhanoglu dovrà determinare come fatto in molti big match disputati dai nerazzurri quest’anno. Conquistare la finale di Coppa Italia ai danni dei rossoneri, per il turco, avrebbe un sapore dolcissimo, dopo la burrascosa separazione alla fine della scorsa stagione ed il trattamento riservatogli dalla tifoseria rossonera.