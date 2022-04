Calhanoglu riferimento in Inter-Milan: tutti i gol ai rossoneri nascono da lui

Calhanoglu ha un rapporto molto stretto col Milan. Oltre ad essere un fresco ex, in maglia Inter è diventato uomo derby, mettendo la firma su tutti i gol nerazzurri contro i rossoneri.

UOMO DERBY – Il passaggio da Milan a Inter di Calhanoglu ha fatto un certo rumore la scorsa estate. E ha messo un mirino sulla schiena del turco per tutto il mondo rossonero. Lui ne è consapevole e in campo non si è certo tirato indietro. Battendo persino un rigore proprio sotto la curva. Ma c’è di più. Il numero 20 nerazzurro è proprio l’uomo di riferimento dell’Inter quando si parla di derby. Infatti tutti i gol segnati dagli uomini di Inzaghi in queste sfide nascono da lui.

TUTTI I GOL – Il conto si fa in fretta. L’Inter in tre derby ha segnato appena due gol. Una colpa specifica visto l’andamento delle due sfide di campionato. Lo stesso, queste due reti hanno la firma di Calhanoglu. All’andata in campionato ha segnato il rigore. Al ritorno ha battuto l’angolo da cui è arrivato il gol di Perisic. Due firme, chiare, proprio dall’uomo più atteso. In Coppa Italia sarà ancora lui il protagonista?