Sabatini: «Serie A, lotta aperta per tutti obiettivi. Non si può dire una cosa»

Sandro Sabatini ha parlato del campionato di Serie A che vede ancora tante lotte aperte, tra cui quella per lo scudetto, dove l’Inter è tra le protagoniste.

CAMPIONATO – Queste le parole sul campionato di Serie A da parte di Sandro Sabatini nel corso della trasmissione Microfono Aperto, in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. «Troppe 20 squadre in Serie A? No, abbiamo il campionato più combattuti d’Europa. Non si può dire che avere un campionato a 20 squadre riduce la competitività del nostro campionato. C’è ancora lotta aperta per tutti gli obiettivi di classifica».