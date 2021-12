Calhanoglu, miglior media voto in Serie A secondo WhoScored

L’Inter ha chiuso il suo 2021 con una vittoria contro il Torino. In totale nell’ultima parte di stagione, sono 7 le vittorie consecutive di cui 6 senza subire rete. Uno dei protagonisti è stato Hakan Calhanoglu che, secondo WhoScore.com, sito di statistiche, è il calciatore con la miglior media voto in Serie A.

MEDIA – L’Inter è sicuramente soddisfatta del suo girone d’andata. I nerazzurri sono in vetta alla classifica di Serie A a +4 sul Milan anche se, i primi due mesi del 2022, saranno davvero tosti visti gli impegni. Uno dei protagonisti di questa cavalcata nerazzurra è Calhanoglu che, arrivato dal Milan a parametro zero in estate, si è preso piano piano il ruolo di leader. WhoScored.com ha stilato, in base alla media voto, i migliori 5 calciatori dei 5 top campionati europei (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1).

🇪🇺 Top rated players per Europe's top 5 leagues: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mo Salah – 7.89

🇪🇸 Karim Benzema – 7.75

🇮🇹 Hakan Calhanoglu – 7.48

🇩🇪 Robert Lewandowski – 8.08

🇫🇷 Kylian Mbappe – 7.80#ChristmasNumber1s — WhoScored.com (@WhoScored) December 25, 2021

E’ presente Calhanoglu che chiude il suo girone d’andata con una media di 7.48. Gli altri, in questa top 5, si fissano a 7.89 (Salah), 7.75 (Benzema), 8.08 (Lewandowski), 7.80 (Mbappe). Già essere al fianco di questi nomi prestigiosi è un motivo di orgoglio in più per Calhanoglu per continuare a macinare prestazioni.