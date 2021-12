Inzaghi, programma di lavoro per la pausa. Poi la ripresa degli allenamenti

Mister Simone Inzaghi, insieme al suo staff tecnico, ha consegnato un programma di lavoro da seguire durante le vacanze natalizie. Giovedì la ripresa degli allenamenti, ma prima un giro di tamponi

ALLA RIPRESA – Inzaghi e il suo staff tecnico ha consegnato ad ogni singolo giocatore dell’Inter un programma da seguire durante le vacanze natalizie, con la speranza di ritrovare tutti in discrete condizioni fisiche. La ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile è programmata per giovedì, anche se complice il protocollo sanitario, i primi giorni saranno caratterizzati da tamponi e sedute individuali. Dopodiché, la squadra sarà pronta per preparare la prima sfida del 2022 in programma giovedì 6 gennaio contro il Bologna (vedi articolo).