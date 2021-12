De Jong lascia il Barcellona, niente Inter: accordo vicino con il Cadiz

Luuk de Jong è pronto a salutare il Barcellona, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Siviglia ha raggiunto l’accordo con il Cadiz CF. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile scambio con l’Inter con Alexis Sanchez.

IN PRESTITO – Luuk de Jong non ha soddisfatto le aspettative del Barcellona e presto lascerà il club. Il Siviglia, proprietaria ancora del suo cartellino, ha trovato l’accordo con il Cadiz, attualmente penultimo in Liga. L’attaccante olandese, 31 anni, si trasferirà ancora con la formula del prestito. Niente Inter per lui, il giocatore era stato accostato ai nerazzurri come ruolo di vice-Dzeko.

Fonte: Mundo Deportivo