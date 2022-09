Calhanoglu, l’infortunio apre a scelte : come cambia il centrocampo Inter

Una brutta notizia ha smosso il pomeriggio in casa Inter: Hakan Calhanoglu ha infatti subito un infortunio muscolare che lo costringerà a saltare sicuramente la gara di domenica contro l’Udinese (vedi articolo). Nella speranza che possa recuperare per il rientro dalla sosta. Nel mentre Simone Inzaghi deve pensare a come cambiare il centrocampo dell’Inter.

SOSTITUTO NATURALE – Con Hakan Calhanoglu ai box, ora Simone Inzaghi deve ridisegnare il centrocampo dell’Inter. Quantomeno per la gara di domenica (ore 12.30) contro l’Udinese. Sperando che sia l’unica gara che il centrocampista turco sarà costretto a saltare. L’idea principale per il tecnico è sicuramente quella di inserire Henrikh Mkhitaryan al suo posto. Di fatto l’armeno è stato fin qui il sostituto ‘naturale’ di Calhanoglu, come ha mostrato anche la gara contro il Viktoria Plzen. Resta da capire lo stato di forma dell’ex Roma, considerata la presenza in campo nella gara di Champions League.

OCCASIONE – Una seconda possibilità potrebbe essere quella di lanciare in campo Kristjan Asllani dal primo minuto al posto di Hakan Calhanoglu. In quella che, a tutti gli effetti, sarebbe una vera e propria occasione per il centrocampista ex Empoli. Una possibilità più difficile da vedere, specialmente in Udinese-Inter di domenica. Il giocatore albanese è infatti considerato un vero e proprio vice Marcelo Brozovic più che un potenziale sostituto per Hakan Calhanoglu. Infine, la terza opzione. Ovvero quel Roberto Gagliardini che già a Roma, contro la Lazio, aveva giocato (con risultati non eccelsi…) al posto del turco.