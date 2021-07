Calhanoglu e Brozovic rispondono subito, Inzaghi ha un centrocampo

Inzaghi inizia a vedere la sua Inter. L’allenamento congiunto con la Pro Vercelli evidenzia due nuovi protagonisti: Calhanoglu e Brozovic.

NUOVI PROTAGONISTI – In attesa di altre amichevoli più probanti l’Inter ha fatto un allenamento congiunto con la Pro Vercelli con partitella finale. Una sgambata utile a Inzaghi per testare quei giocatori per vari motivi assenti nelle occasioni precedenti. Il tabellino marcatori ce ne evidenzia in particolare due: Calhanoglu e Brozovic. Forse non è un caso che compaiano proprio loro.

EVOLUZIONE – Nell’ultima amichevole col Lugano il trio di centrocampo del 3-5-2 del nuovo mister vedeva in campo Gagliardini, Agoumé e Nainggolan. Il migliore dei tre è stato il francese classe 2002, che pure ha avuto difficoltà a carburare. I due veterani lasciamo perdere. Avere Calhanoglu e Brozovic è un salto di qualità notevole. Anche solo sulla carta. Giocatori di qualità, sia a livello di giocate individuali che di manovra collettiva. Subito sono entrati nelle marcature, per quanto il valore del test fosse relativo. Presentandosi fin dalla prima occasione come figure di riferimento.

TASSELLI FONDAMENTALI – Brozovic è la continuità col passato. C’era con Spalletti, Conte lo ha confermato al centro del gioco. E il cuore della mediana nerazzurra ormai da quattro anni. Porta qualità, regia, corsa, equilibrio. Un giocatore talmente influente da non avere nemmeno una riserva vera in rosa. Calhanoglu è il suo nuovo braccio destro. L’elemento deputato a prendere la prima impostazione e svilupparla in modo contundente negli ultimi metri. Due elementi fondamentali per la nuova Inter di Inzaghi. Soprattutto per una squadra che al momento è priva di tutti i suoi attaccanti titolari. Il tecnico ora ha i primi tasselli della sua fase offensiva. E può iniziare a lavorare.