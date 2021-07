Inter, primo gol per Calhanoglu! Poker alla Pro Vercelli con tre protagonisti

L’Inter ha disputato questo pomeriggio un allenamento congiunto con la Pro Vercelli. Nella partita, che non si può considerare vera e propria amichevole, primo gol in nerazzurro per Calhanoglu.

NUOVO TEST – “L’Inter prosegue nella preparazione in vista del debutto in Serie A, in programma sabato 21 agosto a San Siro contro il Genoa. Al Suning Training Centre allenamento congiunto con la Pro Vercelli terminato 4-0 per i nerazzurri grazie ai gol di Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e alla doppietta di Samuele Mulattieri“. Da ricordare che la squadra non partirà più per la tournée in America. Si attendono informazioni su come sarà il programma dei prossimi giorni e quali saranno le amichevoli da disputare.

Fonte: sito ufficiale della società