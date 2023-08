Cagliari-Inter 0-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Cagliari-Inter ha visto la seconda vittoria in due partite per la squadra di Inzaghi, sempre con lo stesso risultato (2-0 al Monza, 0-2 ieri). E fra le statistiche c’è un premio per Lautaro Martinez.

DUE – Le volte in cui Lautaro Martinez ha segnato in entrambe le prime due giornate di Serie A. L’aveva fatto anche nel 2020-2021, contro Fiorentina (26 settembre 2020) e Benevento (30 settembre 2020). Lì era andato oltre, colpendo pure la Lazio il 4 ottobre 2020. Anche nel 2021-2022 a segno nelle prime tre partite da lui giocate, ma aveva saltato la prima giornata.

SEI – Le volte che l’Inter ha giocato all’Unipol Domus, lo stadio provvisorio del Cagliari costruito nel 2017 e fino al 2021 noto come Sardegna Arena. Ha vinto cinque volte, le ultime quattro consecutive, perdendo solo l’1 marzo 2019 (2-1).

OTTO – I gol segnati da Denzel Dumfries da quando è all’Inter. Non andava a bersaglio in Serie A dalla prima giornata della scorsa stagione, il 13 agosto 2022 col gol partita a Lecce. Agosto gli porta bene: sono cinque le reti realizzate in questo mese, tre quando era ancora al PSV Eindhoven.

NOVE – I gol segnati da Lautaro Martinez in altrettante partite contro il Cagliari, sua vittima preferita non solo da quando è all’Inter ma anche in carriera. La seconda è il Milan, con otto reti ma siglati in quattordici derby. Ai sardi ha segnato sempre tranne che nelle due sfide del 2020-2021, con doppietta sia all’andata sia al ritorno nel 2021-2022.

TREDICI – Gli anni dopo cui in un Cagliari-Inter i sardi non sono andati in gol. La precedente porta inviolata nerazzurra in Sardegna risaliva al 17 ottobre 2010, 0-1 con un colpo da fuoriclasse di Samuel Eto’o. Poi tredici reti subite nelle successive dieci, di cui cinque nelle tre gare giocate fra il 2012 e il 2013 in campo neutro a Trieste.