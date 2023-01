Brozovic tra i più attesi del 2023 dell’Inter: Inzaghi ha bisogno del primo regista

Brozovic è stato protagonista fino al termine del Mondiale in Qatar, dove ha chiuso al terzo posto. Adesso il centrocampista sta ancora lavorando individualmente e nel test con il Sassuolo non era nemmeno in panchina. Difficile un suo impiego in Inter-Napoli, ma è fondamentale per Inzaghi recuperare il croato.

RIPRESA – Marcelo Brozovic ha fatto ritorno dal Mondiale in Qatar con qualche acciacco, che non preoccupa ma che frena il suo reinserimento in squadra. Il centrocampista lavora ancora individualmente ed è difficile un suo impiego dal 1′ contro il Napoli, con Hakan Calhanoglu pronto in cabina di regia. Brozovic in ogni caso dovrebbe farcela ad andare almeno in panchina, magari giocando uno spezzone di gara per riprendere confidenza con il campo. Almeno in maglia Inter, avendolo fatto con la Croazia.

Brozovic tra i più attesi del 2023 dell’Inter: Inzaghi ha bisogno del suo primo regista

DI RIENTRO – Per Inzaghi sarà infatti importantissimo recuperare il numero 77 dell’Inter, che insieme a Romelu Lukaku non ha dato molto apporto nella prima parte di stagione. A gennaio e febbraio la stagione entra nel vivo tra campionato, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Champions League e serve il miglior Brozovic per centrare gli obiettivi. Il suo sostituto, Calhanoglu, è stato tra i migliori del 2022 (vedi pagelle) ma il carisma e le doti tecniche di Brozovic sono imprescindibili per la squadra di Inzaghi.