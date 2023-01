Ounahi, l’Inter si allontana ma l’Italia si avvicina: passi avanti concreti

Ounahi è una delle rivelazioni degli ultimi Mondiali e, dopo l’exploit col Marocco, si è parlato di opzione Inter per il 2023. In Francia L’Équipe lo dà vicino alla Serie A ma non in nerazzurro.

ITALIA IN ARRIVO – L’Inter sembra ormai essere superata nella corsa ad Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers protagonista ai recenti Mondiali col Marocco. In Francia L’Équipe mette il Napoli, prossimo avversario mercoledì sera, come favorito per aggiudicarsi il giocatore. Negli ultimi giorni ci sono stati contatti diretti, con la possibilità di lasciarlo all’Angers fino al termine di questa stagione in prestito. Oltre al Napoli su Ounahi ci sono anche il Leicester City, il Marsiglia e da ultimo il club spagnolo dell’Almeria.

Fonte: lequipe.fr